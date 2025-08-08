Встреча Путина и Трампа
7 августа, 23:36

Замглавы МИД Галузин: Россия готова к прагматичному сотрудничеству с Грузией

Люди с флагами Грузии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maikowl

Москва видит своей ключевой задачей в Закавказье восстановление политического диалога с Тбилиси и готова к развитию здорового и прагматичного сотрудничества с Грузией. Об этом заявил замглавы министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Несмотря на отсутствие дипломатических отношений между странами с 2008 года, Галузин отметил, что торговые связи продолжают развиваться.

«Россия заинтересована в полноценной нормализации отношений с Грузией. Мы готовы развивать сотрудничество там, где это выгодно обеим сторонам», – заявил он в интервью «Известиям», добавив, что теперь всё зависит от решений, которые примет Тбилиси.

Грузия ранее высказывала подобные намерения, подчеркивая приверженность к мирному и прагматичному подходу в отношениях с Москвой. Тем не менее, официальный Тбилиси настаивает на невозможности восстановления дипломатических отношений, ссылаясь на признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. После войны 2008 года, начатой Грузией, эти регионы были признаны Россией, что Тбилиси рассматривает как оккупацию. Тем не менее, торговые и туристические связи между странами продолжают развиваться, вызывая надежду на возможное дальнейшее сотрудничество.

Ранее Life.ru писал, что страны Балтии готовятся втянуть Грузию в противостояние с Россией. За отказ действовать по их указке против Тбилиси вводят санкции, заявил первый вице-спикер парламента республики Георгий Вольский.

