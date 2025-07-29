Эстония, Латвия и Литва собираются втянуться Грузию в конфликт Россией, Однако из-за отказа действовать по их указке в отношении страны вводят санкции. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский.

«Это их сценарий! По этому сценарию они иногда санкции будут вводить, иногда будут делать громкие заявления, иногда приедут и призовут нашу молодежь к кровопролитию — мы это видим», — ответил он.

По его словам, план этих трёх государств заключается в том, чтобы против Москвы выступил и Тбилиси. Тем самым они хотят «уменьшить угрозы для Прибалтики». Вольский уверен, что никто из Литвы, Эстонии и Латвии не скрывает данного факта, а громко об этом говорят.