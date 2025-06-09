В Британии припугнули Грузию войной с Россией в случае одного шага
Дипломат Прауд: Конфликт с Россией будет неизбежен, если Грузия войдёт в НАТО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maikowl
Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать войну с Россией. Москва рассмотрит данный шаг как угрозу своей безопасности, проводя параллели с ситуацией на Украине, заявил британский дипломат, эксперт в области безопасности Ян Прауд в интервью телеканалу «Имеди».
«Если Грузия решит войти в НАТО, то конфликт с Россией станет неизбежным», — заявил он.
Масштабные западные санкции против России не достигли желаемого эффекта, а лишь нанесли ущерб европейской экономике. В связи с этим, по мнению Прауда, присоединение Грузии к санкциям было бы «бессмысленным и нереальным».
Ранее стало известно, что с 1 июля в Грузии прекратит свою работу Информационный центр НАТО и Евросоюза. Данное решение о закрытии связано с политикой правящей партии «Грузинская мечта». Её лидер Бидзин Иванишвили не раз обвинял западные структуры в попытках втянуть страну в конфликт с Россией.