Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать войну с Россией. Москва рассмотрит данный шаг как угрозу своей безопасности, проводя параллели с ситуацией на Украине, заявил британский дипломат, эксперт в области безопасности Ян Прауд в интервью телеканалу «Имеди».

«Если Грузия решит войти в НАТО, то конфликт с Россией станет неизбежным», — заявил он.

Масштабные западные санкции против России не достигли желаемого эффекта, а лишь нанесли ущерб европейской экономике. В связи с этим, по мнению Прауда, присоединение Грузии к санкциям было бы «бессмысленным и нереальным».