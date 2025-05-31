Президент Грузии рассказал о требовании Запада вмешаться в конфликт на Украине
Кавелашвили: Запад требовал, чтобы Грузия вмешалась в конфликт на Украине
Михаил Кавелашвили. Обложка © ТАСС / AP / Irakli Gedenidze
Президент Грузии Михаил Кавелашвили утверждает, что Запад пытался вовлечь его страну в украинский конфликт. В интервью El Mundo он заявил, что Евросоюз и США предлагали Тбилиси поддержку в получении статуса кандидата в ЕС в обмен на участие в провокации.
«Когда началась война, это стало одним из факторов, который определил давление против нас со стороны определённых представителей европейских и американских структур. [От них] был запрос, чтобы Грузия также участвовала в войне», — сказал Кавелашвили.
Он отметил, что после отказа Грузии от участия в неких мероприятиях, внутри страны начались провокации. Кавелашвили также выразил недовольство тем, что страны, ранее выступавшие в поддержку территориальной целостности Грузии, теперь, по его мнению, проявляют двойные стандарты и взаимодействуют с местными неправительственными организациями, оказывая через них давление. Грузинский лидер добавил, что, по имеющейся у него информации, в Тбилиси поступают «огромные деньги».
Ранее в Грузии заявили о «беспроигрышной позиции» России по Украине. Правозащитница Нана Какабадзе отметила, что европейские страны стали заложниками стратегии борьбы «до последнего украинца». Это, по её мнению, равносильно «политическому самоубийству».