Президент Грузии Михаил Кавелашвили утверждает, что Запад пытался вовлечь его страну в украинский конфликт. В интервью El Mundo он заявил, что Евросоюз и США предлагали Тбилиси поддержку в получении статуса кандидата в ЕС в обмен на участие в провокации.

«Когда началась война, это стало одним из факторов, который определил давление против нас со стороны определённых представителей европейских и американских структур. [От них] был запрос, чтобы Грузия также участвовала в войне», — сказал Кавелашвили.

Он отметил, что после отказа Грузии от участия в неких мероприятиях, внутри страны начались провокации. Кавелашвили также выразил недовольство тем, что страны, ранее выступавшие в поддержку территориальной целостности Грузии, теперь, по его мнению, проявляют двойные стандарты и взаимодействуют с местными неправительственными организациями, оказывая через них давление. Грузинский лидер добавил, что, по имеющейся у него информации, в Тбилиси поступают «огромные деньги».