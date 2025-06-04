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4 июня, 18:27

В Грузии 1 июля закроют Информационный центр НАТО и ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

С 1 июля в Грузии прекращает работу Информационный центр НАТО и Евросоюза. Как сообщил представитель МИД страны Темо Сукашвили, его функции перейдут к профильному департаменту министерства. Центр был создан в 2005 году по инициативе бывшего президента Михаила Саакашвили.

Решение о закрытии связано с политикой правящей партии «Грузинская мечта», лидер которой Бидзина Иванишвили неоднократно обвинял западные структуры в попытках втянуть страну в конфликт с Россией. Критику в адрес ЕС и НАТО также поддерживают премьер-министр и спикер парламента.

Параллельно в Грузии фиксируется снижение поддержки ЕС: по данным Евробарометра, за последние полгода уровень доверия к Евросоюзу упал с 66% до 49%, а почти треть опрошенных теперь оценивают его деятельность негативно.

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Напомним, в последнее время Грузия стала отдаляться от основного евронаправления. Недавно глава правительства Ираклий Кобахидзе подверг критике поведение западных лидеров — президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска. Совместное поздравление с Днём независимости Грузии вызвало резонанс из-за того, что они, приветствуя грузинский народ, параллельно выразили опасения по поводу политики властей в отношении общества, СМИ и оппозиции.

Александра Мышляева
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