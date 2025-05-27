«Не следуют протоколу»: Премьер Грузии обвинил Макрона, Мерца и Туска в отсутствии этикета

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе подверг критике поведение европейских лидеров — президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Польши Дональда Туска. Поводом стало их совместное поздравление по случаю Дня независимости Грузии, в котором политики, поздравив грузинский народ, одновременно выразили обеспокоенность действиями властей страны в отношении гражданского сектора, средств массовой информации и политической оппозиции.

«В первую очередь это вопрос этикета, чтобы 26 мая не распространять такое заявление. Двадцать шестое мая — это праздничный день, и в такие дни принято отправлять поздравительные письма и делать праздничные заявления. Они не следуют протоколу и этикету, отсюда следует, что они не действуют согласно реально объективным интересам», — заявил премьер журналистам.

Премьер отметил, что во время албанской встречи Макрон высказал иную точку зрения. Как отметил глава правительства, такая позиция свидетельствует об ограничении самостоятельности в принятии решений, что отражает масштабное давление, оказываемое на европейские государства.