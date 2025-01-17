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17 января, 02:41

США пригрозили Грузии изоляцией после нападения на Георгия Гахарию

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер выразил решительный протест в связи с нападением на бывшего премьер-министра Грузии и лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию. В своём заявлении в соцсети Х он осудил насилие против граждан страны, включая протестующих, журналистов и оппозиционных деятелей, подчеркнув, что эти действия являются примером репрессивной политики правящей партии «Грузинская мечта».

«Это очередной пример репрессивных тактик Грузинской мечты, которая оставит страну в изоляции», — говорится в заявлении Миллера.

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Нападение на Гахарию произошло 15 января в Батуми, и, как сообщают местные СМИ, МВД начало расследование. Врачи из батумской клиники сообщили, что Гахария был доставлен с переломом носа и сотрясением мозга, но позже покинул лечебное учреждение по собственному желанию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / iunewind

Артём Гапоненко
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