США пригрозили Грузии изоляцией после нападения на Георгия Гахарию
Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер выразил решительный протест в связи с нападением на бывшего премьер-министра Грузии и лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию. В своём заявлении в соцсети Х он осудил насилие против граждан страны, включая протестующих, журналистов и оппозиционных деятелей, подчеркнув, что эти действия являются примером репрессивной политики правящей партии «Грузинская мечта».
«Это очередной пример репрессивных тактик Грузинской мечты, которая оставит страну в изоляции», — говорится в заявлении Миллера.
Нападение на Гахарию произошло 15 января в Батуми, и, как сообщают местные СМИ, МВД начало расследование. Врачи из батумской клиники сообщили, что Гахария был доставлен с переломом носа и сотрясением мозга, но позже покинул лечебное учреждение по собственному желанию.
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