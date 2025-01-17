США пригрозили Грузии изоляцией после нападения на Георгия Гахарию

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер выразил решительный протест в связи с нападением на бывшего премьер-министра Грузии и лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию. В своём заявлении в соцсети Х он осудил насилие против граждан страны, включая протестующих, журналистов и оппозиционных деятелей, подчеркнув, что эти действия являются примером репрессивной политики правящей партии «Грузинская мечта».

«Это очередной пример репрессивных тактик Грузинской мечты, которая оставит страну в изоляции», — говорится в заявлении Миллера.