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12 января, 05:32

На Западе раскрыли планы Зурабишвили о войне Грузии с Россией

L’AntiDiplomatico: Зурабишвили намерена продвигать идею войны Грузии с Россией

Саломе Зурабишвили. Обложка © X / Zourabichvili_S

Саломе Зурабишвили. Обложка © X / Zourabichvili_S

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена продвигать идею необходимости войны с Россией. Данное предположение выдвинула итальянская газета L'AntiDiplomatico.

В материале уточняется, что Зурабишвили планирует продвигать эту инициативу на «научных конференциях», где она будет выступать в качестве стипендиата американского Института Маккейна. По мнению авторов статьи, бывшая глава государства будет заниматься распространением идей НАТО и ЕС, которые открыто поддерживают её в борьбе с законными властями республики.

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Напомним, что бывший лидер республики отказалась признавать выборы в Грузии состоявшимися. Даже после инаугурации преемника Зурабишвили пообещала продолжить исполнять функции президента. Несмотря на подобный настрой, политику предрекли нерадостную судьбу Зеленского.

Мария Любицкая
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