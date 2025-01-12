На Западе раскрыли планы Зурабишвили о войне Грузии с Россией

В материале уточняется, что Зурабишвили планирует продвигать эту инициативу на «научных конференциях», где она будет выступать в качестве стипендиата американского Института Маккейна. По мнению авторов статьи, бывшая глава государства будет заниматься распространением идей НАТО и ЕС, которые открыто поддерживают её в борьбе с законными властями республики.