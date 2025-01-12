На Западе раскрыли планы Зурабишвили о войне Грузии с Россией
L’AntiDiplomatico: Зурабишвили намерена продвигать идею войны Грузии с Россией
Саломе Зурабишвили. Обложка © X / Zourabichvili_S
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена продвигать идею необходимости войны с Россией. Данное предположение выдвинула итальянская газета L'AntiDiplomatico.
В материале уточняется, что Зурабишвили планирует продвигать эту инициативу на «научных конференциях», где она будет выступать в качестве стипендиата американского Института Маккейна. По мнению авторов статьи, бывшая глава государства будет заниматься распространением идей НАТО и ЕС, которые открыто поддерживают её в борьбе с законными властями республики.
Напомним, что бывший лидер республики отказалась признавать выборы в Грузии состоявшимися. Даже после инаугурации преемника Зурабишвили пообещала продолжить исполнять функции президента. Несмотря на подобный настрой, политику предрекли нерадостную судьбу Зеленского.