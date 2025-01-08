Экс-президент Грузии стала стипендианткой Киссинджера Института Маккейна в США

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили стала стипендиатом Киссинджера американского Института Маккейна. Об этом сообщается на официальном сайте учебного заведения.

«Будучи стипендиатом Фонда Киссинджера Института Маккейна, Зурабишвили будет использовать свой обширный дипломатический, лидерский и политический опыт для продвижения своей страны к новым выборам и демократическому пути развития», — указано в сообщении.

Исполнительный директор Института Маккейна Эвелина Фаркас отметила, что Зурабишвили олицетворяет собой политическое мужество и идеалы государственного управления стипендии Киссинджера. По словам специалиста, бывший грузинский лидер показала свою силу и решительно защищала демократическое место страны в Европе перед «лицом жестоких репрессий и автократического захвата». Фаркас дополнила, что стипендия поможет Зурабишвили приложить ещё больше усилий для возвращения Грузии на путь демократии.