Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 декабря, 21:52

Зурабишвили присоединилась к протестующим на новогодней акции в Грузии

В Тбилиси протестующие накрыли новогодний стол на проспекте Руставели

Саломе Зурабишвили. Обложка © X / Zourabichvili_S

Саломе Зурабишвили. Обложка © X / Zourabichvili_S

Тысячи протестующих в Тбилиси встретили Новый год на проспекте Руставели, где организовали массовую акцию, привлекая внимание как местных жителей, так и гостей столицы. Широкий участок проспекта от площади Свободы до гостиницы «Марриот» был превращён в своеобразный новогодний праздник с угощениями и символично украшенным столом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Участники мероприятия принесли с собой домашние блюда и напитки. Столы, покрытые белыми и красными скатертями, отсылали к национальным символам Грузии.

Как сообщает ТАСС, бывший президент страны Саломе Зурабишвили тоже присоединилась к акции около 22:00 (по московскому времени).

Деда Мороза запатентовали в Грузии как интеллектуальную собственность
Деда Мороза запатентовали в Грузии как интеллектуальную собственность

Ранее стало известно, что Саломе Зурабишвили лишили государственной охраны из-за нарушения конституции Грузии. Согласно новым поправкам, Конституционный суд может лишить отозвать право на охрану бывших руководящих лиц, если будет выявлено нарушение законодательства, что и случилось. Напомним, что 29 декабря в Грузии прошла инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Грузия
  • Саломе Зурабишвили
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar