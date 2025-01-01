Зурабишвили присоединилась к протестующим на новогодней акции в Грузии

Тысячи протестующих в Тбилиси встретили Новый год на проспекте Руставели, где организовали массовую акцию, привлекая внимание как местных жителей, так и гостей столицы. Широкий участок проспекта от площади Свободы до гостиницы «Марриот» был превращён в своеобразный новогодний праздник с угощениями и символично украшенным столом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Участники мероприятия принесли с собой домашние блюда и напитки. Столы, покрытые белыми и красными скатертями, отсылали к национальным символам Грузии.

Как сообщает ТАСС, бывший президент страны Саломе Зурабишвили тоже присоединилась к акции около 22:00 (по московскому времени).