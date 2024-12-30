Деда Мороза запатентовали в Грузии как интеллектуальную собственность

Национальный центр интеллектуальной собственности Грузии, более известный как «Грузпатент», объявил о намерении зарегистрировать Деда Мороза в качестве объекта интеллектуальной собственности. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на странице ведомства в соцсетях.

«Дед Мороз как интеллектуальная собственность Грузии будет защищён «Грузпатентом», — говорится в сообщении.

Как подчёркивается в пресс-релизе, особенно важно сохранять веру в то, что новогодняя ночь и появление Деда Мороза связаны с исполнением желаний. Хотя дети верят в волшебство Деда Мороза, взрослые зачастую это отрицают, но праздник Новый год, безусловно, для ребят ассоциируется с чудесами и надеждой на исполнение заветных желаний.

Представители «Грузпатента» заявили, что интеллект человека является той божественной искрой, которая способна превратить любую мечту в реальность. Отмечено, что разумный и трудолюбивый человек, использующий свой интеллект с умом, лишь сдерживается временем на пути к осуществлению своих желаний.