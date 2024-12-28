«Посидим, поокаем, потрёкаем»: Дед Мороз пригласил скептиков к себе в гости

Все, кто не верит в Деда Мороза, могут посетить Великий Устюг, чтобы убедиться в обратном. С таким предложением к самым заядлым скептикам обратился старый волшебник из своей резиденции, комментируя высказывание представителя одной из конфессии о том, что Деда Мороза и Снегурочки на самом деле не существует.

«Я приглашаю его к себе в гости. В главный град Устюг Великий, в сказку мою новогоднюю. Как говорят у нас на Вологодчине: друг сердечный, мы с тобой посидим, поокаем, потрёкаем, чайку пошвыркаем. Тогда ты изменишь своё мнение», — сказал Дед Мороз.