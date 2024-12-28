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28 декабря, 09:35

«Посидим, поокаем, потрёкаем»: Дед Мороз пригласил скептиков к себе в гости

Дед Мороз пригласил в Великий Устюг тех, кто в него не верит

Все, кто не верит в Деда Мороза, могут посетить Великий Устюг, чтобы убедиться в обратном. С таким предложением к самым заядлым скептикам обратился старый волшебник из своей резиденции, комментируя высказывание представителя одной из конфессии о том, что Деда Мороза и Снегурочки на самом деле не существует.

«Я приглашаю его к себе в гости. В главный град Устюг Великий, в сказку мою новогоднюю. Как говорят у нас на Вологодчине: друг сердечный, мы с тобой посидим, поокаем, потрёкаем, чайку пошвыркаем. Тогда ты изменишь своё мнение», — сказал Дед Мороз.

Дед Мороз рассказал о своей главной мечте
Дед Мороз рассказал о своей главной мечте

Также Дед Мороз ответил на вопрос о том, когда детям лучше начинать ставить новогоднюю ёлку. Он сказал, что в его доме этот атрибут праздника стоит круглый год и два раза меняет свой сказочный наряд.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Мария Любицкая
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