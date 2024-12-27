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Регион
27 декабря, 15:54

Дед Мороз рассказал о своей главной мечте

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что мечтает о мире во всём мире

Дед Мороз из Великого Устюга раскрыл свою главную мечту — это мир во всём мире. Об этом волшебник заявил на детской пресс-конференции в национальном центре «Россия», отвечая на вопросы школьников.

«Я мечтаю, чтобы взрослые как можно чаще обнимали своих ребятишек, говорили тёплые, добрые слова... Мечтаю о том, чтобы каждый малыш перед Новым годом из больницы вернулся домой... Ну, а самое главное желание моё — это чтобы во всём мире наступил мир», — сказал Дед Мороз.

Также Дед Мороз ответил на вопрос о том, когда детям лучше начинать ставить новогоднюю ёлку. Он сказал, что в его доме этот атрибут праздника стоит круглый год и два раза меняет свой сказочный наряд.

Дед Мороз рассказал, как лучше всего отправлять ему письма, чтобы точно получить подарок
Дед Мороз рассказал, как лучше всего отправлять ему письма, чтобы точно получить подарок
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Life.ru

Полина Никифорова
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