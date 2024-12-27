Дед Мороз рассказал о своей главной мечте

Дед Мороз из Великого Устюга раскрыл свою главную мечту — это мир во всём мире. Об этом волшебник заявил на детской пресс-конференции в национальном центре «Россия», отвечая на вопросы школьников.

«Я мечтаю, чтобы взрослые как можно чаще обнимали своих ребятишек, говорили тёплые, добрые слова... Мечтаю о том, чтобы каждый малыш перед Новым годом из больницы вернулся домой... Ну, а самое главное желание моё — это чтобы во всём мире наступил мир», — сказал Дед Мороз.