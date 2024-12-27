Дед Мороз рассказал, как лучше всего отправлять ему письма, чтобы точно получить подарок
Дед Мороз попросил ребят не отправлять ему письма через морозилку
Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что иногда путает подарки. Волшебник призвал детей не отправлять ему письма через морозилку, ведь в таком случае в оттаявшем послании расплываются буквы и цифры.
«Дедушка сидит гадает, куда мне отправить подарок. Потом многие из вас обижаются на меня, что дедушка подарок перепутал. Кладите ваши письма в почтовый ящик», — посоветовал Дед Мороз.
Волшебник пообщался с детьми на пресс-конференции в национальном центре «Россия». Он ответил на вопросы присутствующих в зале школьников.
Ранее Дед Мороз предложил украшать ёлку круглый год. Он поделился, что в его сказке Новый год круглый год, а его домашняя ёлочка меняет свой сказочный наряд всего два раза.
Life.ru / Kandinsky 3.1