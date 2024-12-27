Дед Мороз рассказал, как лучше всего отправлять ему письма, чтобы точно получить подарок

Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что иногда путает подарки. Волшебник призвал детей не отправлять ему письма через морозилку, ведь в таком случае в оттаявшем послании расплываются буквы и цифры.

«Дедушка сидит гадает, куда мне отправить подарок. Потом многие из вас обижаются на меня, что дедушка подарок перепутал. Кладите ваши письма в почтовый ящик», — посоветовал Дед Мороз.

Волшебник пообщался с детьми на пресс-конференции в национальном центре «Россия». Он ответил на вопросы присутствующих в зале школьников.