Дед Мороз ответил, когда лучше ставить новогоднюю ёлку
Дед Мороз из Великого Устюга предложил украшать ёлку круглый год
Новогодняя ёлка может стоять дома круглый год, заявил Дед Мороз из Великого Устюга на детской пресс-конференции. Мероприятие прошло в пятницу в национальном центре «Россия», где каждый школьник мог сам задать вопрос главному волшебнику зимы.
«В сказке моей Новый год круглый год. И всего лишь два раза моя домашняя елочка меняет свой сказочный наряд... Я вам скажу, не стесняйтесь, пусть новогодняя красавица и в вашем доме стоит круглый год», — ответил Дед Мороз.
Ранее Дед Мороз рассказал в интервью Life.ru, что он никогда не сталкивался с эмоциональным выгоранием благодаря детишкам и той энергетике, которую они излучают. Кроме того, зимний волшебник не думает о преемнике, у него всегда много помощников.
Life.ru / Шедеврум