Дед Мороз ответил, когда лучше ставить новогоднюю ёлку

Новогодняя ёлка может стоять дома круглый год, заявил Дед Мороз из Великого Устюга на детской пресс-конференции. Мероприятие прошло в пятницу в национальном центре «Россия», где каждый школьник мог сам задать вопрос главному волшебнику зимы.

«В сказке моей Новый год круглый год. И всего лишь два раза моя домашняя елочка меняет свой сказочный наряд... Я вам скажу, не стесняйтесь, пусть новогодняя красавица и в вашем доме стоит круглый год», — ответил Дед Мороз.