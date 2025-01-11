Зурабишвили хочет «вырвать Грузию из когтей» северного недруга с помощью Вашингтона

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала освободить республику от влияния России. А в борьбе с «северным недругом» политику поможет Запад, который и вырвет страну из лап РФ.

Такое громкое заявление Зурабишвили сделала во время встречи со сторонниками оппозиции в городе Зугдиди. Также политик сообщила, что намерена присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. На церемонию вступления главы Белого дома в должность экс-лидера республики пригласил конгрессмен Джо Уилсон.

«От имени Зугдиди поеду в Вашингтон, где у нас много друзей, у которых за Грузию болит сердце. Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга (России — прим. Life.ru)», — сказала Зурабишвили.