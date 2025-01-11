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Регион
11 января, 16:46

Зурабишвили хочет «вырвать Грузию из когтей» северного недруга с помощью Вашингтона

Зурабишвили пообещала избавить Грузию от влияния России при помощи Запада

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала освободить республику от влияния России. А в борьбе с «северным недругом» политику поможет Запад, который и вырвет страну из лап РФ.

Такое громкое заявление Зурабишвили сделала во время встречи со сторонниками оппозиции в городе Зугдиди. Также политик сообщила, что намерена присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. На церемонию вступления главы Белого дома в должность экс-лидера республики пригласил конгрессмен Джо Уилсон.

«От имени Зугдиди поеду в Вашингтон, где у нас много друзей, у которых за Грузию болит сердце. Они помогут нам вырвать Грузию из когтей северного недруга (России — прим. Life.ru)», — сказала Зурабишвили.

Также она призвала соратников по оппозиции продолжить уличные протесты и беспорядки в Грузии, объяснив это «взаимосвязанностью помощи извне с внутренним протестом».

СМИ сообщили об отъезде Зурабишвили в США после окончания срока полномочий
СМИ сообщили об отъезде Зурабишвили в США после окончания срока полномочий

Напомним, что бывший лидер республики отказалась признавать выборы в Грузии состоявшимися. Даже после инаугурации приемника Зурабишвили пообещала продолжить исполнять функции президента. Несмотря на подобный настрой, политику предрекли нерадостную судьбу Зеленского.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Ольга Сливченко
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