СМИ сообщили об отъезде Зурабишвили в США после окончания срока полномочий

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили после окончания срока полномочий уехала в США. Там она стала сотрудником Института Маккейна Аризонского университета, сообщает газета «Известия».

По данным СМИ, Зурабишвили начала преподавательскую карьеру в Штатах с того с просвещения студентов, «как создавать демократию».

Напомним, что в декабре 2024 года в Грузии состоялись президентские выборы, в ходе которых победу одержал выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом. Саломе Зурабишвили отказалась признавать выборы легитимными. Однако в день инаугурации преемника политик заявила, что намерена покинуть президентский дворец.