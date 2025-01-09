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9 января, 09:45

СМИ сообщили об отъезде Зурабишвили в США после окончания срока полномочий

«Известия»: Экс-президент Грузии Зурабишвили уехала в США после окончания срока

Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA

Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили после окончания срока полномочий уехала в США. Там она стала сотрудником Института Маккейна Аризонского университета, сообщает газета «Известия».

По данным СМИ, Зурабишвили начала преподавательскую карьеру в Штатах с того с просвещения студентов, «как создавать демократию».

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Напомним, что в декабре 2024 года в Грузии состоялись президентские выборы, в ходе которых победу одержал выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом. Саломе Зурабишвили отказалась признавать выборы легитимными. Однако в день инаугурации преемника политик заявила, что намерена покинуть президентский дворец.

Ольга Сливченко
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