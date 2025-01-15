Бывшего премьера Грузии избили до сотрясения мозга в отеле в Батуми

В Батуми совершено нападение на бывшего премьер-министра Грузии, лидера оппозиционной партии «За Грузию» Георгия Гахарию, его доставили в больницу с травмами лица. Местная полиция возбудила уголовное дело по статье «Насилие», сообщил грузинский телеканал «Имеди».

По данным следствия, преступление совершено в ночное время в отеле «Шератон». Телеканал утверждает, что в нападении подозреваются депутат парламента Грузии Дмитрий Самхарадзе, замминистра экономики и финансов Аджарии Георгий Манвелидзе, а также, предположительно, депутат Варлам Липартелиани. Подтверждения этому пока нет. Причины конфликта выясняются. Гахарию доставили в больницу с переломом носа и сотрясением мозга, после оказания помощи он покинул медицинское учреждение по собственному желанию.