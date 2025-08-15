Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 16:53

В Грузии не хотят идти на творческий вечер Макаревича*

Макаревич* никак не может продать билеты на творческий вечер в Грузии

Андрей Макаревич*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Макаревич*

Андрей Макаревич*. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Андрей Макаревич*

Андрей Макаревич* столкнулся с низким спросом на билеты для своих творческих вечеров в Грузии. Об этом сообщает портал «Страсти». Музыкант планирует провести мероприятие 22 августа в Тбилиси, где представит собственное вино израильского производства.

Однако за неделю до события проданы только билеты из самой дешёвой категории стоимостью 150 лари (4500 рублей). Вторая категория билетов за 170 лари поступила в продажу, а более дорогие варианты за 200 и 250 лари (7300 рублей) пока не запущены. Аналогичная ситуация сложилась с запланированным выступлением 24 августа в Батуми. Вечер должен пройти в ресторане, однако интерес публики остаётся крайне низким.

«Не хочу хвастаться»: Макаревич* сознался в финансовой поддержке Украины
«Не хочу хвастаться»: Макаревич* сознался в финансовой поддержке Украины

Ранее Life.ru писал, что Макаревич* заявил, что после окончания конфликта на Украине даст «бешеный концерт» в Киеве, но выступать в России не планирует. Эти слова он сказал в личном разговоре, записанном на телефон.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Грузия
  • Андрей Макаревич
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar