В Грузии не хотят идти на творческий вечер Макаревича*

Андрей Макаревич* столкнулся с низким спросом на билеты для своих творческих вечеров в Грузии. Об этом сообщает портал «Страсти». Музыкант планирует провести мероприятие 22 августа в Тбилиси, где представит собственное вино израильского производства.

Однако за неделю до события проданы только билеты из самой дешёвой категории стоимостью 150 лари (4500 рублей). Вторая категория билетов за 170 лари поступила в продажу, а более дорогие варианты за 200 и 250 лари (7300 рублей) пока не запущены. Аналогичная ситуация сложилась с запланированным выступлением 24 августа в Батуми. Вечер должен пройти в ресторане, однако интерес публики остаётся крайне низким.

Ранее Life.ru писал, что Макаревич* заявил, что после окончания конфликта на Украине даст «бешеный концерт» в Киеве, но выступать в России не планирует. Эти слова он сказал в личном разговоре, записанном на телефон.