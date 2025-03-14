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14 марта, 20:09

«Не хочу хвастаться»: Макаревич* сознался в финансовой поддержке Украины

Макаревич* заявил о финансировании восстановления украинской больницы

Музыкант Андрей Макаревич* сообщил, что принял участие в восстановлении одной из больниц на Украине. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру*.

«Не хочу хвастаться, это очень некрасиво. Я помогал разным организациям восстановить больницу. На мои деньги построили несколько домиков», — подчеркнул музыкант.

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А в конце января лидер группы «Машина времени» заявлял, что не жертвует деньги ВСУ. По словам артиста, он не хочет, чтобы «построенная на его средства ракета поразила Москву и убила его сына».

* Внесёны Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Тимур Хингеев
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