«Не хочу хвастаться»: Макаревич* сознался в финансовой поддержке Украины

Музыкант Андрей Макаревич* сообщил, что принял участие в восстановлении одной из больниц на Украине. Об этом он рассказал в интервью журналисту Станиславу Кучеру*.

«Не хочу хвастаться, это очень некрасиво. Я помогал разным организациям восстановить больницу. На мои деньги построили несколько домиков», — подчеркнул музыкант.

А в конце января лидер группы «Машина времени» заявлял, что не жертвует деньги ВСУ. По словам артиста, он не хочет, чтобы «построенная на его средства ракета поразила Москву и убила его сына».