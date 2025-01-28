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Регион
28 января, 01:56

«Всё равно я для них русский»: Макаревич* признался, почему не финансирует ВСУ

Макаревич* заявил, что не жертвует деньги ВСУ из-за страха за Москву и сына

Андрей Макаревич*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / makarevich_andrey_official

Андрей Макаревич*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / makarevich_andrey_official

Сбежавший из России музыкант Андрей Макаревич* дал объяснения, почему не спонсирует финансово украинские войска. По словам лидера «Машины времени», он беспокоится за жизнь сына, находящегося в Москве.

«Мне сложно это сформулировать, но я не хочу, чтобы ракета, построенная на мои средства, поразила Москву и, например, убила моего сына», — поделился артист в беседе с изданием Deutsche Welle*.

Макаревич* распродаёт имущество в Израиле, начал он с заляпанного пятнами от вина стола
Макаревич* распродаёт имущество в Израиле, начал он с заляпанного пятнами от вина стола

Он охарактеризовал текущее положение как «страшную ситуацию» и отметил, что помогает обычным жителям Украины, хотя концерты там не проводит.

«Всё равно я для них русский. Страна моего рождения остается со мной как груз. Это сильно мешает», — признался артист.

Ранее Life.ru сообщал, что Макаревич* распродает своё имущество в Израиле. Это связано с его возможным переездом. Продюсер Павел Рудченко предположил, что артист осознал ограниченность своей популярности.

*Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и СМИ-иноагентов

Лия Мурадьян
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