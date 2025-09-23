Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

23 сентября, 15:08

Трамп пригрозил России «серьёзными пошлинами»

Трамп: США введут против РФ пошлины, если она не согласится на прекращение огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joey Sussman

Соединённые Штаты готовы ввести жёсткие торговые пошлины против России в случае отказа от заключения соглашения о прекращении конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН.

«Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединённые Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд серьёзных пошлин», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что эффективность этих мер напрямую зависит от присоединения стран Европы к санкционному давлению. Трамп подверг резкой критике позицию европейских государств, продолжающих импортировать российские энергоносители при одновременном осуждении действий Москвы. Он назвал такую практику «позорной» и призвал партнёров к солидарным действиям в рамках торговых ограничений.

Ранее Трамп в ходе своего выступления воспользовался случаем и снова обвинил администрацию Джо Байдена в плохой работе. По его словам, правление предыдущего руководства прошло в режиме «четырёх лет радикализма», и отметил, что именно из-за этого страна столкнулась с катастрофами и кризисами.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Юлия Сафиулина
