Трамп заявил, что США при Байдене пережили 4 года беззакония и слабости

Президент США Дональд Трамп в своём выступлении на Генассамблее ООН обвинил администрацию Джо Байдена в «четырёх годах радикализма» и отметил, что именно из-за этого страна столкнулась с катастрофами и кризисами.

«В Соединённых Штатах было четыре года беззакония, слабости, радикализма при последней администрации, которая привела нашу страну к череде катастроф. Год тому назад наша страна испытывала огромные проблемы, но сейчас моя администрация сделала так, что мы — одна из самых мощных стран мира, и нет другой такой страны, которая могла бы даже с нами сравниться», — сказал он.

Американский лидер подчеркнул, что его первый срок президентства сопровождался «процветанием и миром», однако эта эпоха завершилась после перехода кресла к Джо Байдену. По его словам, за последние годы «оружие войны разрушило мир на двух континентах», а стабильность сменилась чередой кризисов. Трамп отметил, что сегодня США, несмотря на пережитый период нестабильности, остаются самой сильной страной в мире и не имеют конкурентов.