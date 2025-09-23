Трамп заявил, что США при Байдене пережили 4 года беззакония и слабости
Президент США Дональд Трамп в своём выступлении на Генассамблее ООН обвинил администрацию Джо Байдена в «четырёх годах радикализма» и отметил, что именно из-за этого страна столкнулась с катастрофами и кризисами.
«В Соединённых Штатах было четыре года беззакония, слабости, радикализма при последней администрации, которая привела нашу страну к череде катастроф. Год тому назад наша страна испытывала огромные проблемы, но сейчас моя администрация сделала так, что мы — одна из самых мощных стран мира, и нет другой такой страны, которая могла бы даже с нами сравниться», — сказал он.
Американский лидер подчеркнул, что его первый срок президентства сопровождался «процветанием и миром», однако эта эпоха завершилась после перехода кресла к Джо Байдену. По его словам, за последние годы «оружие войны разрушило мир на двух континентах», а стабильность сменилась чередой кризисов. Трамп отметил, что сегодня США, несмотря на пережитый период нестабильности, остаются самой сильной страной в мире и не имеют конкурентов.
Ранее Дональд Трамп возложил ответственность за военные действия на Украине на своего предшественника Джо Байдена и главу украинского режима Владимира Зеленского. По словам американского лидера, он сам видит свою задачу в том, чтобы остановить конфликт и сохранить жизни россиян и украинцев.