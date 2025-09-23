Трампу пришлось начинать речь в ООН с неработающим телесуфлёром

«Я не возражаю против того, чтобы выступать без телесуфлёра, потому что он не работает. Тем не менее, я очень рад быть здесь с вами... Я могу только сказать, что у того, кто управляет этим телесуфлёром, большие проблемы», — сказал американский лидер.