В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа

Дата будущих контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ещё не определена. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока чёткого понимания о дате следующего контакта двух президентов нет», — сказал он в ходе брифинга.