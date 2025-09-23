В Кремле ответили на вопрос о новом разговоре Путина и Трампа
Песков: Дата будущих контактов между Путиным и Трампом ещё не определена
Дата будущих контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом ещё не определена. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока чёткого понимания о дате следующего контакта двух президентов нет», — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Трамп заявил, что переговоры между Путиным и Зеленским в трёхстороннем формате с участием США могут состояться «относительно скоро». Он подчеркнул, что Вашингтон готов выступить посредником, поскольку, по его оценке, личная неприязнь между лидерами России и Украины делает прямой диалог практически невозможным.