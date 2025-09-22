Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason
Американский лидер Дональд Трамп был проинформирован о предложении президента России Владимира Путина продлить на один год действие ограничений, предусмотренных Договором СНВ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», — сказала она в ходе брифинга.
Напомним, ранее Путин в ходе совещания с Совбезом заявил, что РФ готова придерживаться ДСНВ и после его истечения 5 февраля 2026 года. Президент подчеркнул, что эффективным это решение будет в случае, если США будут действовать так же. Профильным ведомствам поручили наблюдать за действиями американских коллег в этой сфере.