Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

Американский лидер Дональд Трамп был проинформирован о предложении президента России Владимира Путина продлить на один год действие ограничений, предусмотренных Договором СНВ. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», — сказала она в ходе брифинга.