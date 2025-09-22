Путин: РФ в течение года после истечения ДСНВ готова придерживаться ограничений
Обложка © Life.ru
Россия готова в течение года придерживаться центральных ограничений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и после его истечения 5 февраля 2026 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности.
«Россия готова после 5 февраля продолжить в течение года придерживаться количественных ограничений ДСНВ. Полный отказ стал бы ошибочным и недальновидным. Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку вооружений, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем этапе сложившийся статус-кво», — заявил Путин.
ДСНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений) — соглашение между Россией и США, подписанное 8 апреля 2010 года в Праге. Оно ограничивает число ядерных боеголовок до 1550 и носителей (ракеты, бомбардировщики) до 700 для каждой стороны. Срок действия — до 5 февраля 2026 года (продлён в 2021-м). Цель — снизить ядерную угрозу.