Песков объяснил, почему Россия и США не обсуждают продление договора о вооружениях
Песков: Переговоры РФ и США по ДСНВ не ведутся из-за отношений между странами
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Переговоры о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений в настоящее время не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на регулярном брифинге для журналистов.
«Таких контактов не ведётся, это первое. А мешает им, собственно, состояние двусторонних отношений, в которые они пришли во время администрации президента Байдена», — сказал Песков.
Последний действующий договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и США был подписан в 2010 году и продлён в 2021 году ещё на пять лет. Его действие истекает в феврале 2026 года.
Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен инициировать диалог с Москвой по вопросу дальнейшего ядерного разоружения. Президент США Дональд Трамп уточнил, что Договор о ДСНВ — это не то соглашение, истечения срока которого желает Россия. Трамп готов обсудить с Москвой перспективы нового договора о ядерном разоружении и уже приступил к работе над этим.