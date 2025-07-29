Песков объяснил, почему Россия и США не обсуждают продление договора о вооружениях

Переговоры о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений в настоящее время не ведутся. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на регулярном брифинге для журналистов.

«Таких контактов не ведётся, это первое. А мешает им, собственно, состояние двусторонних отношений, в которые они пришли во время администрации президента Байдена», — сказал Песков.

Последний действующий договор об ограничении стратегических вооружений между Россией и США был подписан в 2010 году и продлён в 2021 году ещё на пять лет. Его действие истекает в феврале 2026 года.