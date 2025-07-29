Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 10:07

В Кремле высказались об организации встречи Путина и Трампа

Песков: Вопрос встречи Путина и Трампа не стоит в предметном плане

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Тема возможного личного контакта между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не находится в стадии предметной проработки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о встрече двух лидеров, с учётом недавних высказываний хозяина Белого дома о незаинтересованности в разговорах с Путиным.

«Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит этот вопрос (о встрече Путина и Трампа. — прим. Life.ru)», — сказал Песков.

Страны НАТО пытаются «усилить давление» на Путина после заявления Трампа, узнали СМИ
Страны НАТО пытаются «усилить давление» на Путина после заявления Трампа, узнали СМИ

Напомним, что ранее президент США заявил о потере интереса к переговорам с Россией по украинскому вопросу. Отвечая на вопрос о потенциальной встрече с Владимиром Путиным, он обосновал свое решение нежеланием участвовать в безрезультатных дискуссиях.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar