В Кремле высказались об организации встречи Путина и Трампа

Тема возможного личного контакта между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не находится в стадии предметной проработки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о встрече двух лидеров, с учётом недавних высказываний хозяина Белого дома о незаинтересованности в разговорах с Путиным.

«Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит этот вопрос (о встрече Путина и Трампа. — прим. Life.ru)», — сказал Песков.