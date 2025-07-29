В Кремле высказались об организации встречи Путина и Трампа
Песков: Вопрос встречи Путина и Трампа не стоит в предметном плане
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Тема возможного личного контакта между российским президентом Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом не находится в стадии предметной проработки. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о встрече двух лидеров, с учётом недавних высказываний хозяина Белого дома о незаинтересованности в разговорах с Путиным.
«Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит этот вопрос (о встрече Путина и Трампа. — прим. Life.ru)», — сказал Песков.
Напомним, что ранее президент США заявил о потере интереса к переговорам с Россией по украинскому вопросу. Отвечая на вопрос о потенциальной встрече с Владимиром Путиным, он обосновал свое решение нежеланием участвовать в безрезультатных дискуссиях.