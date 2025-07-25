«Проблема для мира»: Трамп заявил о готовности обсудить с Россией ядерное разоружение

Вашингтон намерен начать диалог с Москвой о дальнейшем ядерном разоружении. Об этом ТАСС заявил президент США Дональд Трамп, комментируя перспективы нового соглашения, идущего на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мы начинаем работать над этим. Это проблема для мира», — сказал он.

Президент США отметил, что ДСНВ — это не тот договор, завершение срока действия которого хочет Россия. Трамп готов приступить к обсуждению с Россией перспектив нового соглашения по ядерному разоружению и уже начал работу над этим.