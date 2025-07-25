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25 июля, 14:16

«Проблема для мира»: Трамп заявил о готовности обсудить с Россией ядерное разоружение

Трамп: Мы хотим продолжить переговоры с РФ о ядерном разоружении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Вашингтон намерен начать диалог с Москвой о дальнейшем ядерном разоружении. Об этом ТАСС заявил президент США Дональд Трамп, комментируя перспективы нового соглашения, идущего на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Мы начинаем работать над этим. Это проблема для мира», — сказал он.

Президент США отметил, что ДСНВ — это не тот договор, завершение срока действия которого хочет Россия. Трамп готов приступить к обсуждению с Россией перспектив нового соглашения по ядерному разоружению и уже начал работу над этим.

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Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев вновь напомнил о реальности угрозы ядерного конфликта. На фоне сообщений об ударах Израиля по Ирану он подчеркнул, что его предупреждения не преувеличение, а отражение действительности.

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Милена Скрипальщикова
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