Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 08:54

Медведев: США, Иран и Израиль должны молиться, чтобы конфликт не стал глобальным

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

На фоне сообщений об ударах Израиля по Ирану заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале заявление, что его предупреждения об угрозе ядерного конфликта небеспочвенны. Он подчеркнул реальность этой угрозы и её нежелательность.

«Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» — написал Медведев.

Он также отметил, что весь ближневосточный конфликт может спокойно перейти в глобальную проблему. Медведев напомнил, что об этом также часто говорит и президент США Дональд Трамп. При этом обострение между Израилем и Ираном «нашим делам очевидно не вредит», считает политик.

«Большинство американцев даже не знает, где находится умирающая Украина, а команда Трампа, которая совсем не горит желанием тратить деньги на чужой им конфликт, теперь сильно напряжена. Тут ведь другое дело – родной Израиль. Ну вот теперь пусть и разбираются с любимым детищем», — написал зампредседателя Совета безопасности РФ.

Медведев призвал Вашингтон, Тель-Авиви и Тегеран усердно молиться по священным книгам всех авраамических религий.

Путин: Приемлемое решение конфликта Ирана и Израиля существует
Путин: Приемлемое решение конфликта Ирана и Израиля существует

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что озабоченности Израиля по Ирану, если они есть, можно устранить. По словам главы государства., стороны должны проявить максимальную гибкость в переговорах. Лидер РФ акцентировал внимание на том, что компромиссные решения вполне достижимы для Тегерана и Тель-Авива. А президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Организацию Объединённых Наций принять меры, направленные на разоружение Израиля и глобальную денуклеаризацию. Он заявил, что в связи с наличием у Тель-Авива ядерного оружия, необходимо уничтожить имеющиеся боезаряды.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Дмитрий Медведев
  • Иран
  • Израиль
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar