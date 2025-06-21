Медведев: США, Иран и Израиль должны молиться, чтобы конфликт не стал глобальным
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
На фоне сообщений об ударах Израиля по Ирану заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале заявление, что его предупреждения об угрозе ядерного конфликта небеспочвенны. Он подчеркнул реальность этой угрозы и её нежелательность.
«Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» — написал Медведев.
Он также отметил, что весь ближневосточный конфликт может спокойно перейти в глобальную проблему. Медведев напомнил, что об этом также часто говорит и президент США Дональд Трамп. При этом обострение между Израилем и Ираном «нашим делам очевидно не вредит», считает политик.
«Большинство американцев даже не знает, где находится умирающая Украина, а команда Трампа, которая совсем не горит желанием тратить деньги на чужой им конфликт, теперь сильно напряжена. Тут ведь другое дело – родной Израиль. Ну вот теперь пусть и разбираются с любимым детищем», — написал зампредседателя Совета безопасности РФ.
Медведев призвал Вашингтон, Тель-Авиви и Тегеран усердно молиться по священным книгам всех авраамических религий.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что озабоченности Израиля по Ирану, если они есть, можно устранить. По словам главы государства., стороны должны проявить максимальную гибкость в переговорах. Лидер РФ акцентировал внимание на том, что компромиссные решения вполне достижимы для Тегерана и Тель-Авива. А президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал Организацию Объединённых Наций принять меры, направленные на разоружение Израиля и глобальную денуклеаризацию. Он заявил, что в связи с наличием у Тель-Авива ядерного оружия, необходимо уничтожить имеющиеся боезаряды.