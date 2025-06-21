Медведев: США, Иран и Израиль должны молиться, чтобы конфликт не стал глобальным

На фоне сообщений об ударах Израиля по Ирану заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале заявление, что его предупреждения об угрозе ядерного конфликта небеспочвенны. Он подчеркнул реальность этой угрозы и её нежелательность.

«Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» — написал Медведев.

Он также отметил, что весь ближневосточный конфликт может спокойно перейти в глобальную проблему. Медведев напомнил, что об этом также часто говорит и президент США Дональд Трамп. При этом обострение между Израилем и Ираном «нашим делам очевидно не вредит», считает политик.

«Большинство американцев даже не знает, где находится умирающая Украина, а команда Трампа, которая совсем не горит желанием тратить деньги на чужой им конфликт, теперь сильно напряжена. Тут ведь другое дело – родной Израиль. Ну вот теперь пусть и разбираются с любимым детищем», — написал зампредседателя Совета безопасности РФ.

Медведев призвал Вашингтон, Тель-Авиви и Тегеран усердно молиться по священным книгам всех авраамических религий.