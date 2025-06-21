Путин рассказал, как уладить конфликт между Ираном и Израилем

Президент России Владимир Путин выразил убежденность, что опасения Израиля относительно Ирана могут быть устранены. В интервью телеканалу Sky News Arabia российский лидер подчеркнул наличие эффективных инструментов для разрешения сложившейся ситуации.

«Если у Израиля есть какие-то озабоченности, то их нужно снять, и формы, возможности снятия этих озабоченностей есть, как я уже сказал, на мой взгляд», — сказал лидер РФ.

По мнению Путина, стороны должны проявить максимальную гибкость в переговорах. Он акцентировал внимание на том, что компромиссные решения вполне достижимы для Тегерана и Тель-Авива.

«Гибкость должна быть проявлена ​​и в переговорах между Ираном и Израилем. Есть пути и средства для разрешения этого вопроса», — утверждает российский лидер.