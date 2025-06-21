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21 июня, 08:31

Путин рассказал, как уладить конфликт между Ираном и Израилем

Путин: Озабоченности Израиля по Ирану можно устранить

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин выразил убежденность, что опасения Израиля относительно Ирана могут быть устранены. В интервью телеканалу Sky News Arabia российский лидер подчеркнул наличие эффективных инструментов для разрешения сложившейся ситуации.

«Если у Израиля есть какие-то озабоченности, то их нужно снять, и формы, возможности снятия этих озабоченностей есть, как я уже сказал, на мой взгляд», — сказал лидер РФ.

По мнению Путина, стороны должны проявить максимальную гибкость в переговорах. Он акцентировал внимание на том, что компромиссные решения вполне достижимы для Тегерана и Тель-Авива.

«Гибкость должна быть проявлена ​​и в переговорах между Ираном и Израилем. Есть пути и средства для разрешения этого вопроса», — утверждает российский лидер.

«Имеет большое значение»: Путин напомнил о фетве Ирана по запрету ядерного оружия
«Имеет большое значение»: Путин напомнил о фетве Ирана по запрету ядерного оружия

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о готовности предоставить Ирану двухнедельную отсрочку для заключения сделки по ядерной программе. При этом он не стал обещать, что США не станут атаковать иранские объекты в течение этого времени. По его словам, всё будет зависеть от ситуации.

Владимир Озеров
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