Путин рассказал, как уладить конфликт между Ираном и Израилем
Путин: Озабоченности Израиля по Ирану можно устранить
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин выразил убежденность, что опасения Израиля относительно Ирана могут быть устранены. В интервью телеканалу Sky News Arabia российский лидер подчеркнул наличие эффективных инструментов для разрешения сложившейся ситуации.
«Если у Израиля есть какие-то озабоченности, то их нужно снять, и формы, возможности снятия этих озабоченностей есть, как я уже сказал, на мой взгляд», — сказал лидер РФ.
По мнению Путина, стороны должны проявить максимальную гибкость в переговорах. Он акцентировал внимание на том, что компромиссные решения вполне достижимы для Тегерана и Тель-Авива.
«Гибкость должна быть проявлена и в переговорах между Ираном и Израилем. Есть пути и средства для разрешения этого вопроса», — утверждает российский лидер.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о готовности предоставить Ирану двухнедельную отсрочку для заключения сделки по ядерной программе. При этом он не стал обещать, что США не станут атаковать иранские объекты в течение этого времени. По его словам, всё будет зависеть от ситуации.