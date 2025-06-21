«Имеет большое значение»: Путин напомнил о фетве Ирана по запрету ядерного оружия

Иранская фетва, запрещающая разработку ядерного оружия имеет огромное значение для этой страны и для глобальной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с телеканалом Sky News Arabia.

Путин особо выделил уникальную специфику Ирана как исламской державы, руководствующейся собственными догматами. Он подчеркнул существование упомянутой фетвы, которая, по его мнению, является весомым доводом в дискуссии о ядерных амбициях Тегерана.

«Напомню, что Иран принял фетву, запрещающую иметь ему ядерное оружие. И это имеет большое значение», — указал глава государства.