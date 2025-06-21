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21 июня, 06:59

«Имеет большое значение»: Путин напомнил о фетве Ирана по запрету ядерного оружия

Путин напомнил об иранской фетве, запрещающей разработку ядерного оружия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Иранская фетва, запрещающая разработку ядерного оружия имеет огромное значение для этой страны и для глобальной безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в беседе с телеканалом Sky News Arabia.

Путин особо выделил уникальную специфику Ирана как исламской державы, руководствующейся собственными догматами. Он подчеркнул существование упомянутой фетвы, которая, по его мнению, является весомым доводом в дискуссии о ядерных амбициях Тегерана.

«Напомню, что Иран принял фетву, запрещающую иметь ему ядерное оружие. И это имеет большое значение», — указал глава государства.

Речь идёт о фетве, которую верховный лидер Ирана Али Хаменеи издал в середине 1990-х годов. Первое публичное заявление последовало в октябре 2003 года, а первое официальное — в августе 2005-го на заседании МАГАТЭ в Вене.

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Ранее Владимир Путин подчеркнул, что исламское государство в праве сколько угодно углубляться в программы развития мирного атома. При этом свидетельств создания Тегераном ядерного оружия нет ни у России, ни у МАГАТЭ.

Владимир Озеров
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