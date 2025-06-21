Путин: РФ выступает против появления ЯО у любой страны, включая Иран

Москва непоколебима в своём курсе на нераспространение ядерного оружия, поэтому выступает категорически против его появления у кого бы то ни было, включая Тегеран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе со Sky News Arabia.

Глава государства особо отметил, что сам Иран последовательно отрицает наличие планов по созданию собственного оружия массового поражения.