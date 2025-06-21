Путин: Иран имеет право развивать программы мирного атома

Напомним, в ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала масштабный обстрел Ирана — целями стали военные и ядерные объекты. Тегеран назвал это объявлением войны и сутки спустя обрушил на Израиль множество ракетных ударов. Взаимные обстрелы продолжаются до сих пор. Тель-Авив называет своей целью уничтожение ядерной программы Ирана. В Тегеране считают, что имеют полное право на развитие мирного атома.