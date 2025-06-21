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Регион
21 июня, 06:09

Путин: Иран имеет право развивать программы мирного атома

Бушерская АЭС. Обложка © ТАСС / Middle East Images / ABACA

Бушерская АЭС. Обложка © ТАСС / Middle East Images / ABACA

Иран имеет право развивать гражданскую ядерную программу и использовать атомные технологии в мирных целях. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

«Иран имеет право на программы использования ядерных технологий в мирных целях», — указал глава государства.

Путин добавил, что Москва, как и прежде, готова оказывать Тегерану помощь в освоении мирного атома.

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Напомним, в ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала масштабный обстрел Ирана — целями стали военные и ядерные объекты. Тегеран назвал это объявлением войны и сутки спустя обрушил на Израиль множество ракетных ударов. Взаимные обстрелы продолжаются до сих пор. Тель-Авив называет своей целью уничтожение ядерной программы Ирана. В Тегеране считают, что имеют полное право на развитие мирного атома.

Никита Никонов
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