Путин: Трамп поддержал безопасность российских сотрудников АЭС «Бушер»
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Российские специалисты, задействованные в проекте АЭС «Бушер» в Иране, продолжают работу на станции. Москва получила официальные заверения от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа о безопасности сотрудников на объекте. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
«У нас есть обязательства, и мы защищаем право Ирана на мирный атом, и не на словах, а на деле. Мы построили атомный реактор в Бушере, мы заключили контракт на строительство ещё 2 атомных реакторов. И мы, несмотря на всю сложность ситуации и опасность, продолжаем эту работу. Мы не эвакуируем наш персонал оттуда», — отметил российский лидер.
Он отметил, что РФ поставила этот вопрос и перед Израилем, и перед президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер добавил, что власти просили обеспечить безопасность наших сотрудников и премьер-министр Нетаньяху с этим согласился, а Трамп пообещал поддержать этот курс.
Атомная электростанция «Бушер» расположена на юго-востоке от одноимённого города в Иране. Возведение станции началось в 1975 году силами дочерней компании немецкого концерна Siemens. Однако в 1980 году работы были приостановлены из-за присоединения Берлина к санкциям против Тегерана, введённым после Исламской революции 1979 года. В августе 1992 года Россия и Иран подписали соглашение о возобновлении строительства АЭС. Энергетический пуск станции состоялся в сентябре 2011 года.
Ранее замглавы МАГАТЭ Михаил Чудаков отметил, что удар по иранской атомной электростанции «Бушер» может обернуться катастрофическими экологическими последствиями. Хотя ядерный реактор не может сдетонировать подобно атомной бомбе, радиоактивное загрязнение, вызванное аварией, несёт в себе потенциал для более масштабных и долгосрочных разрушений, чем сам ядерный взрыв.