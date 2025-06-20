Путин: Трамп поддержал безопасность российских сотрудников АЭС «Бушер»

Российские специалисты, задействованные в проекте АЭС «Бушер» в Иране, продолжают работу на станции. Москва получила официальные заверения от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа о безопасности сотрудников на объекте. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

«У нас есть обязательства, и мы защищаем право Ирана на мирный атом, и не на словах, а на деле. Мы построили атомный реактор в Бушере, мы заключили контракт на строительство ещё 2 атомных реакторов. И мы, несмотря на всю сложность ситуации и опасность, продолжаем эту работу. Мы не эвакуируем наш персонал оттуда», — отметил российский лидер.

Он отметил, что РФ поставила этот вопрос и перед Израилем, и перед президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер добавил, что власти просили обеспечить безопасность наших сотрудников и премьер-министр Нетаньяху с этим согласился, а Трамп пообещал поддержать этот курс.

Атомная электростанция «Бушер» расположена на юго-востоке от одноимённого города в Иране. Возведение станции началось в 1975 году силами дочерней компании немецкого концерна Siemens. Однако в 1980 году работы были приостановлены из-за присоединения Берлина к санкциям против Тегерана, введённым после Исламской революции 1979 года. В августе 1992 года Россия и Иран подписали соглашение о возобновлении строительства АЭС. Энергетический пуск станции состоялся в сентябре 2011 года.