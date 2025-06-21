ЦАХАЛ заявила о ракетном обстреле со стороны Тегерана и новом авиаударе по Ирану

Израильские военные сообщили о новом ракетном обстреле с территории Ирана 21 июня. Армейская пресс-служба подтвердила эту информацию. В нескольких районах страны зазвучали сирены. Население попросили укрыться в убежищах.

Взрывы слышали жители центральной части Израиля. Также информация о звуках взрывов поступила из Тель-Авива. Сообщается о пожаре в доме в центральной части страны, на месте работают спасатели.

Ракеты, выпущенные Ираном по Израилю. Видео © Telegram / yediotnews / isna94