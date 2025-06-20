Трамп заявил, что не хочет говорить о наземной операции США в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет даже рассуждать возможности использования американских сухопутных войск в Иране.

«Я не буду говорить о сухопутных силах. Сухопутные силы — это последнее, что хочется использовать», — отметил Трамп.

Он высказал это мнение в штате Нью-Джерси, отвечая на вопрос журналистов о вероятности проведения наземной операции Вашингтона в Иране.