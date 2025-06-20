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20 июня, 20:46

Трамп заявил, что не хочет говорить о наземной операции США в Иране

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Candelori

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Candelori

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет даже рассуждать возможности использования американских сухопутных войск в Иране.

«Я не буду говорить о сухопутных силах. Сухопутные силы — это последнее, что хочется использовать», — отметил Трамп.

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Он высказал это мнение в штате Нью-Джерси, отвечая на вопрос журналистов о вероятности проведения наземной операции Вашингтона в Иране.

Ранее источники из Белого дома озвучили опасения Трампа, что удары США по Ирану могут вызвать кризис, похожий на ситуацию в Ливии. Американский президент также опасается, что после потенциального конфликта в стране возникнет новый лидер, более радикальный и угрожающий, чем текущий верховный руководитель Али Хаменеи.

Лия Мурадьян
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