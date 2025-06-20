Трамп установил для Ирана двухнедельный срок по ядерной сделке

Президент США Дональд Трамп объявил, что готов предоставить Ирану максимум две недели отсрочки для заключения сделки по ядерной программе.

В комментарии журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в Нью-Джерси американский лидер отметил, что это время будет использовано для переговоров, после чего он примет решение о дальнейших действиях.

Когда Трампа спросили о возможности удара по Ирану до истечения этого срока, он ответил: «Мы посмотрим, каким будет этот период времени, но я даю им время, и я бы сказал, что две недели — это максимум».