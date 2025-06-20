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20 июня, 20:40

Трамп установил для Ирана двухнедельный срок по ядерной сделке

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse

Дональд Трамп. Обложка © Х / WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп объявил, что готов предоставить Ирану максимум две недели отсрочки для заключения сделки по ядерной программе.

В комментарии журналистам перед вылетом в свой гольф-клуб в Нью-Джерси американский лидер отметил, что это время будет использовано для переговоров, после чего он примет решение о дальнейших действиях.

Когда Трампа спросили о возможности удара по Ирану до истечения этого срока, он ответил: «Мы посмотрим, каким будет этот период времени, но я даю им время, и я бы сказал, что две недели — это максимум».

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Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее сообщила, что Трамп допускает существенную вероятность переговоров с Тегераном в ближайшем будущем и подчеркнула, что президент не боится применять силу в отношении Ирана.

Юния Ларсон
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