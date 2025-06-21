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20 июня, 23:03

США направили к границе с Ираном два военно-транспортных самолёта

Самолёт Lockheed C-5 Galaxy. Обложка © wikipedia

Самолёт Lockheed C-5 Galaxy. Обложка © wikipedia

Два военно-транспортных самолёта Lockheed C-5M Super Galaxy США были отправлены к границам Кувейта и Саудовской Аравии, в непосредственной близости от Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на данные сервиса Flightradar24.

Первый самолёт совершил вылет вечером 19 июня с итальянской авиабазы Авиано и был замечен южнее саудовского города Аль-Хардж, после чего вернулся обратно на базу. Второй борт вылетел с американской базы Рамштайн в Германии утром 20 июня и вошёл в воздушное пространство Кувейта, в районе населённого пункта Аль-Вафра, неподалёку от границы с Саудовской Аравией.

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Эти перемещения происходят на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который не исключил возможности удара по иранским ядерным объектам. Ранее он одобрил план военной операции против Исламской Республики, но окончательное решение о её проведении пока не принято.

Артём Гапоненко
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