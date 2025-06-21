В Иране пригрозили ударить по американским военным на Ближнем Востоке

Иран нанесёт удары по американским военным на Ближнем Востоке, если США вступят в военную кампанию Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC News.

По словам Аракчи, Тегеран рассматривает такие действия как ответ в рамках права на самооборону.

«Когда идёт война, обе стороны атакуют друг друга. Это вполне понятно. Самозащита — это законное право каждой страны», — отметил он, комментируя возможность ответных ударов по американским силам в регионе.