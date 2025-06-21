Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 04:47

В Иране пригрозили ударить по американским военным на Ближнем Востоке

Министр Аракчи: Иран ударит по военным США в случае поддержки Израиля

Обложка ©.Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка ©.Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Иран нанесёт удары по американским военным на Ближнем Востоке, если США вступят в военную кампанию Израиля. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC News.

По словам Аракчи, Тегеран рассматривает такие действия как ответ в рамках права на самооборону.

«Когда идёт война, обе стороны атакуют друг друга. Это вполне понятно. Самозащита — это законное право каждой страны», — отметил он, комментируя возможность ответных ударов по американским силам в регионе.

ЦАХАЛ заявила о ракетном обстреле со стороны Тегерана и новом авиаударе по Ирану
ЦАХАЛ заявила о ракетном обстреле со стороны Тегерана и новом авиаударе по Ирану

Глава иранского МИД также считает, что Соединённые Штаты могут изменить ход конфликта. По его мнению, достаточно одного телефонного звонка из Вашингтона в Тель-Авив, чтобы остановить эскалацию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов дать Тегерану максимум две недели для достижения соглашения по ядерной программе. По истечении этого срока он примет решение о своих дальнейших действиях. При этом глава Белого дома отметил, что не хочет даже рассуждать возможности использования американских сухопутных войск в Иране.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Иран
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar