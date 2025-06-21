Путин: МАГАТЭ и РФ не обладают данными о намерении Ирана сделать ядерную бомбу

В интервью для Sky News Arabia президент РФ Владимир Путин развеял опасения относительно ядерных амбиций Тегерана. Российский лидер категорично заявил, что ни Москва, ни МАГАТЭ не располагают данными, указывающими на намерение Ирана обзавестись ядерным оружием.

Путин подчеркнул, что Россия неоднократно доносила эту позицию до Израиля, информируя об отсутствии свидетельств подобных намерений. Он также отметил, что сам Иран последовательно отрицает стремление к созданию атомного оружия. Глава РФ добавил, что в иранской ядерной программе существуют определённые аспекты, которые могут быть предметом переговоров для достижения взаимоприемлемого соглашения.