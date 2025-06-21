Путин: МАГАТЭ и РФ не обладают данными о намерении Ирана сделать ядерную бомбу
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В интервью для Sky News Arabia президент РФ Владимир Путин развеял опасения относительно ядерных амбиций Тегерана. Российский лидер категорично заявил, что ни Москва, ни МАГАТЭ не располагают данными, указывающими на намерение Ирана обзавестись ядерным оружием.
Путин подчеркнул, что Россия неоднократно доносила эту позицию до Израиля, информируя об отсутствии свидетельств подобных намерений. Он также отметил, что сам Иран последовательно отрицает стремление к созданию атомного оружия. Глава РФ добавил, что в иранской ядерной программе существуют определённые аспекты, которые могут быть предметом переговоров для достижения взаимоприемлемого соглашения.
«Иран неоднократно заявлял, что не стремится к созданию ядерного оружия. Никаких признаков создания ядерного оружия и доказательств этого у МАГАТЭ тоже нет», — отметил российский лидер.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии Гросси заявил, что у организации нет никаких доказательств того, что Иран в самом деле занимался разработкой ядерного оружия. Однако у премьер-министра Израиля другие данные: Нетаньяху уверен, что Тегеран собирался изготовить атомную бомбу и передать её хуситам.