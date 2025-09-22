Россия готова соблюдать условия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) ещё один год после его истечения 5 февраля 2026 года. Как отметил глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий, такая позиция демонстрирует взвешенный и конструктивный подход страны к вопросам стратегической стабильности и ядерного сдерживания.

Напомним, что, по словам Владимира Путина, высказанным на совещании с членами Совбеза, окончание действия ДСНВ приведёт к исчезновению последнего соглашения, которое напрямую ограничивает ракетно-ядерные арсеналы. Российский президент также указал, что полный отказ от этого договора негативно отразится и на режиме нераспространения ядерного оружия.

Слуцкий в своём телеграм-канале охарактеризовал заявление Путина как архиважный сигнал для американской стороны. Парламентарий подчеркнул, что ответственность за разрушение системы контроля над вооружениями лежит не на России, а на западных политиках, которых он назвал ястребами-русофобами.

От того, как в Вашингтоне отнесутся к этой инициативе, зависит, по мнению депутата, сохранение мира и предотвращение новой гонки вооружений. Слуцкий выразил надежду, что сигнал будет правильно воспринят, добавив, что Россия, как и предупреждал Путин, готова ответить на любые вызовы не только словами, но и действиями.