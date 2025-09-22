Интервидение
22 сентября, 12:27

Путин: Россия продолжит соблюдать ДСНВ только при аналогичных шагах США

Обложка © Life.ru

Российская Федерация будет сохранять ограничения в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) только при условии взаимности со стороны Соединённых Штатов. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности.

Глава государства подчеркнул, что дальнейшее решение о сохранении добровольных ограничений будет приниматься на основе анализа текущей обстановки. Он выразил убеждение, что такая мера может быть жизнеспособной исключительно при условии аналогичных действий со стороны США и отсутствии шагов, способных подорвать существующий баланс сил сдерживания.

«В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определённое решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений», — заявил Путин.

Президент отметил значительную роль ДСНВ, который на протяжении 15 лет обеспечивал поддержание стратегического баланса и определённости в сфере наступательных вооружений. По его словам, прекращение действия договора приведёт к исчезновению последнего международного соглашения, устанавливающего прямые ограничения на ракетно-ядерные потенциалы.

Полное видео важного заявления Путина на Совбезе

Ранее Владимир Путин также заявил о готовности России соблюдать положения Договора о стратегических наступательных вооружениях после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года. Президент подчеркнул, что эффективность такого решения возможна только при условии аналогичных действий со стороны США.

