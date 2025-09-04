Захарова: Лавров возглавит российскую делегацию на 80-ой сессии ГА ООН
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Глава МИД России Сергей Лавнов возглавит российскую делегацию на неделе высокого уровня восьмидесятой сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций, которая будет проходить с 23 по 29 сентября. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова во время брифинга на полях Восточного экономического форума.
«Девятого сентября открывается восьмидесятая сессия Генассамблеи ООН. Российскую делегацию на неделе высокого уровня, а она состоится с 23 по 29 сентября, возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров», — заявила представитель Министерства иностранных дел.
Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров сообщил, что РФ вместе с единомышленниками активизирует усилия, нацеленные на решение палестинского вопроса на неделе высокого уровня 80-й сессии ГА всемирной организации. Он подчеркнул, что реализация прав палестинского народа является неотъемлемым условием для прекращения конфликта.