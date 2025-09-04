Захарова: Лавров возглавит российскую делегацию на 80-ой сессии ГА ООН

Глава МИД России Сергей Лавнов возглавит российскую делегацию на неделе высокого уровня восьмидесятой сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций, которая будет проходить с 23 по 29 сентября. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова во время брифинга на полях Восточного экономического форума.

