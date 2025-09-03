Лавров: Россия будет добиваться решения палестинского вопроса в ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия совместно с единомышленниками активизирует усилия по решению палестинского вопроса в ходе недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. В интервью индонезийской газете «Компас» министр подчеркнул, что реализация прав палестинского народа является неотъемлемым условием урегулирования конфликта.

Лавров напомнил об активном участии России в Международной конференции по Ближнему Востоку в Нью-Йорке (28-30 июля) и выразил настрой на продолжение взаимодействия с партнёрами. Дипломатическая инициатива направлена на деэскалацию напряжённости.

Ранее ООН заявила, что ситуация в Газе достигла критической точки. По прогнозам, к концу сентября более 640 тысяч человек в этом регионе могут оказаться в условиях полной нехватки продовольствия, что создаёт серьёзную угрозу для жизни и здоровья местного населения. 23 августа Министерство здравоохранения сектора Газа зафиксировало новые случаи, связанные с голодом, подчёркивая тем самым тяжёлые последствия блокады для жителей анклава.