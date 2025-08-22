МИД России устроил разнос западным СМИ из-за публикаций про Лаврова

В МИД России отвергли обвинения американских СМИ в адрес главы ведомства Сергея Лаврова в якобы «подрыве российско-американских договорённостей». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

«Уверен, что на Западе, прежде всего в Соединённых Штатах, прекрасно понимают, что всерьёз обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации — это утопия. Это путь в никуда», — процитировали в ведомстве заявление министра.

В министерстве подчеркнули, что позиция Лаврова полностью соответствует заявлениям президента России Владимира Путина о необходимости учитывать законные интересы Москвы и выстраивать устойчивую архитектуру безопасности на принципах равенства.