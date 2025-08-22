МИД России устроил разнос западным СМИ из-за публикаций про Лаврова
Обложка © Life.ru
В МИД России отвергли обвинения американских СМИ в адрес главы ведомства Сергея Лаврова в якобы «подрыве российско-американских договорённостей». Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.
«Уверен, что на Западе, прежде всего в Соединённых Штатах, прекрасно понимают, что всерьёз обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации — это утопия. Это путь в никуда», — процитировали в ведомстве заявление министра.
В министерстве подчеркнули, что позиция Лаврова полностью соответствует заявлениям президента России Владимира Путина о необходимости учитывать законные интересы Москвы и выстраивать устойчивую архитектуру безопасности на принципах равенства.
Ведомство также напомнило, что в апреле 2022 года Украина сама предложила мирный план, включавший нейтральный статус, отказ от ядерного оружия и гарантии безопасности от ряда стран, в том числе постоянных членов СБ ООН. Россия, как подчеркнули в МИД, поддерживает эти принципы, согласованные в Стамбуле по инициативе украинской стороны, и готова к честному диалогу на их основе.
Ранее Сергей Лавров заявил, что Россия готова проявить гибкость по ряду вопросов, предложенных президентом США после саммита на Аляске. Он отметил, что Дональд Трамп выдвинул несколько объединяющих пунктов, по которым удалось достичь определённой договорённости. Лавров также указал, что глава Белого дома обсуждал важные для России темы на встречах с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС, но все инициативы были отклонены.