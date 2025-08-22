Лавров: Москва согласилась проявить гибкость по ряду вопросов, поднятых Трампом

Россия согласилась проявить гибкость по ряду вопросов, которые поднял президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске. Об этом в интервью NBC сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент Трамп после встречи в Анкоридже предложил несколько пунктов, которые нас объединяют, и по некоторым из них мы согласились проявить определённую гибкость», — отметил он.

Руководитель дипведомства добавил, что глава Белого дома на встречах с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС поднимал важные для России вопросы, однако все предложения были отвергнуты.