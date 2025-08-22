Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 12:28

Лавров: Москва согласилась проявить гибкость по ряду вопросов, поднятых Трампом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ffikretow

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ffikretow

Россия согласилась проявить гибкость по ряду вопросов, которые поднял президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске. Об этом в интервью NBC сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент Трамп после встречи в Анкоридже предложил несколько пунктов, которые нас объединяют, и по некоторым из них мы согласились проявить определённую гибкость», — отметил он.

Руководитель дипведомства добавил, что глава Белого дома на встречах с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС поднимал важные для России вопросы, однако все предложения были отвергнуты.

Ещё одна страна вызвалась организовать встречу Путина с Зеленским
Ещё одна страна вызвалась организовать встречу Путина с Зеленским

Ранее Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована. По его словам, российский президент готов к переговорам, но только при наличии конкретной предметной повестки.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Сергей Лавров
  • Дональд Трамп
  • США
  • Встреча Путина и Трампа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar