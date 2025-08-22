Мессенджер MAX
22 августа, 12:10

«На всё сказал нет»: Лавров рассказал, как Зеленский отверг предложения Трампа

Лавров: Зеленский отверг все принципы урегулирования, предложенные Трампом

Обложка © Life.ru

Владимир Зеленский отверг все принципы, которые президент США Дональд Трамп предложил для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News.

По словам министра, на встрече в Вашингтоне, где Зеленский присутствовал вместе с европейскими союзниками, Трамп чётко обозначил ряд условий. Среди них — отказ Украины от вступления в НАТО и обсуждение территориальных вопросов.

«Зеленский на всё сказал “нет”», — подчеркнул Лавров.

Напомним, что после саммита в Вашингтоне 18 августа Трамп заявил о начале подготовки ко встрече между Путиным и Зеленским. Потом хозяин Овального кабинета подтвердил, подготовка идёт полным ходом.

