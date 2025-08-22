«На всё сказал нет»: Лавров рассказал, как Зеленский отверг предложения Трампа

Владимир Зеленский отверг все принципы, которые президент США Дональд Трамп предложил для урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала NBC News.

По словам министра, на встрече в Вашингтоне, где Зеленский присутствовал вместе с европейскими союзниками, Трамп чётко обозначил ряд условий. Среди них — отказ Украины от вступления в НАТО и обсуждение территориальных вопросов.