Грядёт буря: Экс-депутат Рады раскрыл, зачем Зеленский сгоняет военных в свой офис

Идея заключается в том, чтобы значительную часть сотрудников офиса составляли военные с боевым опытом или ветераны боевых действий. Зеленский поддержал эту идею. Так властная верхушка обезопасит себя от нападок, ведь мало кто в воюющей стране посмеет критиковать военных. Зеленский готовится к протестам. Мало кто сопоставил недавние протесты против Зеленского и его инициативу открыть границы для 18–22-летних.