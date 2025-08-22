Грядёт буря: Экс-депутат Рады раскрыл, зачем Зеленский сгоняет военных в свой офис
Олег Царёв: Зеленский укрепляет свой офис военными из-за страха протестов
Зеленский и ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв раскрыл возможные мотивы реформы офиса Владимира Зеленского, инициированной главой ведомства Андреем Ермаком. В беседе с Life.ru политик отметил, что экс-комик пытается укрыться в «безопасном пузыре» в преддверии протестов.
Идея заключается в том, чтобы значительную часть сотрудников офиса составляли военные с боевым опытом или ветераны боевых действий. Зеленский поддержал эту идею. Так властная верхушка обезопасит себя от нападок, ведь мало кто в воюющей стране посмеет критиковать военных. Зеленский готовится к протестам. Мало кто сопоставил недавние протесты против Зеленского и его инициативу открыть границы для 18–22-летних.
Отдельно Царёв прокомментировал недавнее решение о разрешении выезда за границу для мужчин 18–22 года, связав его с желание Зеленского снизить протестный потенциал. По его утверждению, именно эта возрастная группа составляла костяк недавних антиправительственных выступлений, поскольку молодые люди не подлежали мобилизации. Зеленский решил открыть границы и дать им возможность уехать. Главарь киевского режима понимает, что будут протесты, и хочет базу протестов уменьшить, пояснил экс-нардеп.
В заключение Царёв выразил мнение, что текущая политика украинских властей ведёт к дальнейшей депопуляции страны, однако вопросы демографического кризиса не являются приоритетом для киевского руководства.
Напомним, что Зеленский одобрил реорганизацию своей администрации, предполагающую увеличение числа сотрудников с боевым опытом и статусом ветеранов. Подчёркивается, что ветераны боевых действий обладают такими качествами, как дисциплина, ответственность и ориентация на результат.
Как писал Life.ru, в конце июля Украину охватили протесты, 22 июля Рада одобрила закон, который ограничивает независимость двух главных антикоррупционных ведомств на Украине — НАБУ и САП. После этого в крупнейших городах Незалежной начались масштабные митинги. Под давлением демонстрантов Зеленский передумал и внёс на рассмотрение парламента новый законопроект, который должен «усилить полномочия» антикоррупционных органов — по сути, отменяя скандальную инициативу. Именно его одобрила Рада в конечном варианте 31 июля. Позже Зеленский утвердил документ, заявив, что власть «прислушивается к уличным протестам».